. В Иркутской области численность волков почти в два раза превышает норму

Данные мониторинга показывают, что на общедоступных угодьях Иркутской области численность волка составляет 6 274 особи при норме в 3 500. Большое количество хищников угрожает популяции диких копытных животных и несёт угрозу сельскохозяйственным и домашним животным, сообщает пресс-служба правительства региона.

На выплату вознаграждений охотникам за добычу волка в 2022 году выделили 2 миллиона 484 тысяч рублей. Охотиться на волков законодательно разрешено с 1 августа по 31 марта. Средства по проекту «Охрана окружающей среды» предусмотрены за добычу 150-ти особей.