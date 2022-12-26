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В Минкультуры предложили расширить список творческих профессий

В Минкультуры предложили расширить список творческих профессий

К творческим профессиям будут отнесены светооператор и инженер по обслуживанию мультимедийного оборудования и кинопроекции. Такое предложение Минкультуры опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Постановлением Правительства, подготовленным в ведомстве, предполагается расширить соответствующий перечень, введенный еще в 2007 году.

«В современном мире с внедрением новых технологий появились специальности и профессии, требующие новых знаний и умений, которые применяются в различных областях, в том числе в сфере искусства. Утвержденный в 2007 году перечень профессий устарел и требует принятия нового», — указано в пояснительной записке.

Так, в список предлагается включить также должность оператора пульта управления осветительной техники. Вместе с тем рассматривается вопрос о внесении в него профессии администратора, говорится в документе. Объясняется это тем, что граждане, выполняющие такую работу, зачастую участвует в осуществлении творческих проектов, обеспечивая распространение рекламной информации и организацию выпуска афиш и программ.

Кроме того, из-за потери актуальности некоторых трудовых позиций из перечня хотят исключить, в частности, профессии суфлера и художника-кукловода. Всего в предлагаемом к утверждению списке 365 позиций.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 4 ноября Президент РФ Владимир Путин подписан закон, согласно которому работодатель не сможет самовольно сокращать зарплату артистов, если они в течение какого-то времени не участвуют в творческом процессе. 

До этого время, когда артисты и другие творческие работники не участвовали в создании или исполнении произведений, не считалось простоем и оплачивалось в размере и порядке, прописанных в коллективном или трудовом договоре.

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По материалам: pnp.ru

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