. В реестр объектов культурного наследия Иркутской области вносят места проведения шаманских обрядов
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В реестр объектов культурного наследия Иркутской области вносят места проведения шаманских обрядов

В реестр объектов культурного наследия Иркутской области вносят места проведения шаманских обрядов

В Иркутской области в реестр объектов культурного наследия вносят ритуальные места проведения шаманских обрядов. Всего в регионе 131 такой объект, значительная их часть находится в Эхирит-Булагатском районе, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На данный момент в реестр объектов культурного наследия народов РФ внесли информацию о 64% сакральных объектов региона. Специалисты планируют завершить эту работу к марту 2023 года.

Археологи Центра сохранения историко-культурного наследия Иркутской области изучили религиозно-обрядовую значимость ритуальных мест, их границы, предметы охраны. Это культовые территории, где представители коренных народов проводят молебны, а также сакральные места, расположенные рядом с источниками воды, ключами и родниками. По шаманским представлениям, каждый из них имеет духа, хозяина, которому необходимо совершить подношение.


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По материалам: irk

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