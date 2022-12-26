. В реестр объектов культурного наследия Иркутской области вносят места проведения шаманских обрядов

В Иркутской области в реестр объектов культурного наследия вносят ритуальные места проведения шаманских обрядов. Всего в регионе 131 такой объект, значительная их часть находится в Эхирит-Булагатском районе, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На данный момент в реестр объектов культурного наследия народов РФ внесли информацию о 64% сакральных объектов региона. Специалисты планируют завершить эту работу к марту 2023 года.

Археологи Центра сохранения историко-культурного наследия Иркутской области изучили религиозно-обрядовую значимость ритуальных мест, их границы, предметы охраны. Это культовые территории, где представители коренных народов проводят молебны, а также сакральные места, расположенные рядом с источниками воды, ключами и родниками. По шаманским представлениям, каждый из них имеет духа, хозяина, которому необходимо совершить подношение.



