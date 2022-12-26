. В России предупредили о последствиях исключения страны из Совбеза ООН

Депутат Чепа: В Совбезе ООН проигнорируют призыв Киева исключить Россию из организации

В Организации Объединенных Наций не прислушаются к призыву главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости исключить Россию из Совбеза ООН, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат предупредил, что миру грозят серьезные последствия в случае подобного исхода.

«К таким глупым заявлениям не прислушаются [в ООН]. Участие России для ООН очень важно, и сама организация, которую многие деятели пытаются дискредитировать, — структура, которая служила для сохранения мира на Земле. Вопросы ее реорганизации чреваты очень серьезными последствиями для мира в целом», — сказал парламентарий.

При этом Чепа подчеркнул, что диалог в рамках ООН имеет критически важное значение для урегулирования украинского конфликта. Таким образом, как заявил депутат, исключение России из Совбеза ООН невозможно.

Ранее Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН.

«У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заявил глава ведомства.