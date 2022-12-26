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В США обвинили губернатора Техаса в угрозе жизни незаконных мигрантов

В США обвинили губернатора Техаса в угрозе жизни незаконных мигрантовПредставитель Белого дома Хассан обвинил губернатора Техаса в угрозе жизни мигрантов

Представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса в создании угрозы жизни незаконных мигрантов, передает телеканал CNN.

В субботу, 24 декабря, к резиденции вице-премьера США Камалы Харрис в Вашингтоне привезли три автобуса беженцев. Сообщалось, что их оставили на улице в летней одежде, несмотря на минусовые температуры.

«Губернатор Эббот бросил детей на обочине дороги во время холодов в рождественский сочельник без координации с какими-либо федеральными и местными властями», — подчеркнул сотрудник американской администрации.

Хассан добавил, что Белый дом хочет работать с республиканцами и демократами над реальными решениями, а политические игры лишь ставят под угрозу человеческие жизни. Он назвал решение властей Техаса оставить беженцев в летней одежде в Вашингтоне опасным, жестоким и постыдным.

Ранее американский ведущий Такер Карлсон рассказал об угрозе безопасности США в связи с кризисом на южной границе. Он заявил, что Соединенные Штаты наполнили нелегальные мигранты и обратился к губернатору штата Техас Грегу Эбботу, обвинив его в бездействии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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