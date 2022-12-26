. Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в которых снимался
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Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в которых снимался

Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в которых снимался
Актер Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях. Артист славился буйным нравом. Впрочем, даже роли ему доставались характерные, но сейчас артист не гордится некоторыми проектами прошлых лет. Актер признавался, что его вырастила улица. Молодому парню приходилось защищать личные границы и отстаивать право на место под солнцем. Позднее он попал на флот, но и там ему пришлось несладко. Трудные времена наложили отпечаток на характер Владимира Владимировича, а тот, в свою очередь, послужил причиной для выбора артиста на роли суровых мужчин.
Послужной список у Вдовиченкова достаточно велик. Он неоднократно становился главным героем криминальных драм, боевиков и сериалов, особенно в начале карьеры. «Бригада», «Бумер», «Параграф 78» и другие работы, где снимался мужчина, становились культовыми. Правда, с появлением детей Владимир пересмотрел свой взгляд на некоторые роли. Актер признался, ему не хотелось бы, чтобы наследники видели звездного папу в определенном амплуа. «Дети, кстати, — хорошее мерило тому, что ты делаешь. К сожалению, мне приходилось сниматься в тех фильмах, которые я боюсь им показывать. И оправдаться нечем. Они могут прийти и спросить: «Папа, а это зачем?» И что ответить? Что совсем не было денег?», — посетовал 51-летний Вдовиченков в беседе с «Караваном историй».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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