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Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян

Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиянВ Минэкономики Армении задумались о льготах для работающих в стране россиян

Переехавшие в Армению россияне могут получить дополнительные льготы от государства — таким образом местные власти хотят задержать в стране работающих граждан из России на долгое время, рассказал глава Минэкономики Армении Ваан Керобян. Его слова приводит Sputnik Армения.

«Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше», — сказал он. Министр также отметил, что ведомство уже работает над смягчением последствий возможного повышения налогов для уехавших россиян, которое ранее анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На фоне приезда россиян в страну показатель экономической активности в Армении в январе-октябре вырос на 14 процентов, отмечает Sputnik Армения. При этом рост в сфере торговли и услуг, по сравнению с 2021 годом, составил 15,5 и 27,9 процента соответственно.

Российские власти 25 декабря предложили отменить преференции для покинувших страну граждан, поскольку «они предали свою страну, родных и близких». Володин объяснил, что сейчас уехавшие продолжают не только работать в российских компаниях удаленно, но и пользоваться всеми льготами, которые им предоставляют в соответствии с законодательством страны, и счел это несправедливым.

Позднее в Госдуме уточнили, что разрабатываемые поправки предполагают, что покинувшие страну россияне должны либо оформить трудовой договор, что приведет к повышению налога, либо должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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