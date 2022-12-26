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Внучка Чарли Чаплина высказалась об образах русских злодеев в кино

Внучка Чарли Чаплина высказалась об образах русских злодеев в киноВнучка Чарли Чаплина призналась, что устала от стереотипов русских злодеев в кино

Испано-британская актриса и внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин высказалась об образах русских злодеев в кинематографе. Своим мнением она поделилась в интервью The Hollywood Reporter.

Артистка коснулась темы мини-сериала «Госизмена» (2022), в котором приняла участие. В основе сюжета — встреча сотрудника МИ-6 с русской шпионкой и дальнейшие перемены в его жизни, связанные с этим. Чаплин призналась, что не была в восторге от идеи проекта.

«Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу вам сказать. Может ли кто-нибудь придумать стереотип известнее, чем этот? Может быть, эта идея популярна из-за нынешних событий на Украине, а может быть из-за того, что это подняло ставки шоу», — поделилась актриса.

Уна Чаплин добавила, что надеется на то, что в скором времени идеологическая война между Россией и Западом «останется в прошлом».

В фильмографии артистки более 40 проектов, в числе которых съемки в третьей, четвертой и пятой частях «Аватара».

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал об отснятых сценах для новых «Аватаров» во избежание старения актеров.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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