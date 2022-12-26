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Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в России

Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в РоссииLes Echos: мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в РоссииСюжетСтоимость нефти:

Мировые рынки опасаются роста цен на нефть в случае, если Россия сократит добычу топлива. Об этом заявила французская газета Les Echos.

«Рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти», — пишет издание. Две недели назад цены на топливо достигли рекордно низких отметок за год, говорится в публикации. Также отмечается, что после этого цены вновь начали расти на фоне беспокойства из-за возможного сокращения предложения на рынке нефти.

Кроме того, подчеркивает газета, рост цен на топливо был вызван увеличением спроса в Китае, где происходит снятие коронавирусных ограничений. Помимо этого, на стоимость нефти также повлияло заявление Соединенных Штатов об уменьшении ее запасов и начале закупок сырья для того, чтобы восполнить резервы, сказано в статье.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал сокращение добычи нефти принципиальной позицией России. Уточняется, что подобные меры будут приняты в качестве ответа после введения потолка цен на нефть западными странами.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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