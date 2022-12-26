. Водитель Toyota Corolla погиб, врезавшись в фуру в Тулунском районе

Утром 26 декабря на федеральной трассе в Тулунском районе произошло ДТП. Водитель Toyota Corolla на 1476 километре автодороги Р-255 «Сибирь» выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

59-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.