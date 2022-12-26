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Восемь машин столкнулись в ДТП под Москвой

Восемь машин столкнулись в ДТП под МосквойРЕН ТВ: восемь машин столкнулись в ДТП на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье

Восемь машин столкнулись на подмосковной трассе М-7 «Волга». Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 26 декабря.

Массовое ДТП произошло на 37-м километре автодороги. По данным канала, в результате аварии пострадал один человек, как минимум два автомобиля получили серьезные повреждения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Коченевском районе Новосибирской области на автодороге Р-254 «Иртыш» произошла дорожная авария, в которой погибли три человека, еще один был госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом ног. Предположительно, виновник аварии выехал на встречную полосу для обгона и не заметил другую машину.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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