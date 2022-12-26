. Восточный гороскоп на неделю с 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года

Восточный гороскоп — лучший помощник в делах и источник полезной информации для тех, кто желает знать о том, как нужно действовать максимально эффективно в любой сфере. Эксперты рассказали, какой будет заключающая неделя 2022 и первый день 2023 года.

Встретить новый год всем нам хочется в спокойствии, здравии и расслабленности. Для этого необходимо избавиться от проблем и решить все самые основные и остро стоящие задачи. Мощный заговор от невезения поможет справиться с неурядицами и сделать все возможное для того, чтобы выбраться из черной полосы перед новогодними праздниками. Если вы хотите, чтобы начало следующего года было благоприятным, придется заставить себя идти вперед сквозь любые тернии.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

У Крыс всё получится. Нужно лишь стать энергичнее и активнее. В этом людям данного Знака помогут три полезных упражнения на каждый день. Важно оставаться динамичными, оптимистичными, но при этом добродушными и готовыми пойти на уступки, оказать поддержку друзьям, родственникам. В кармическом плане хорошие поступки будут наиболее благоприятными в этот период времени. Крысы могут списать множество своих долгов и исправить будущее, задобрив Вселенную хорошими делами. Нет смысла ждать чего-то — нужно действовать.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быки — интересные люди, с которыми часто происходят необычные вещи. Всё то, что будет происходить на этой неделе, станет показательным. Ничего случайного не они увидеть не смогут. Все события станут следствием принятых ранее решений. Воскресенье станет глотком свежего воздуха. 1 января рожденные в год Быка ощутят невероятную легкость и желание начать жизнь с чистого листа. Если действительно появится такое желание, не нужно сдерживать порывы. Конец этой недели станет источником удачи — можно будет ждать чуда: нового знакомства, предложений о работе.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тиграм за эту неделю нужно постараться изменить свою карму. В этом им помогут семь шагов к счастью, о которых мы рассказывали ранее. Это будет не самое лучшее время для смены обстановки и путешествий. Дом станет местом силы, поэтому важно держаться ближе к родным стенам. У тигров получится нейтрализовать свои страхи, неуверенность. Это будет волшебное время для поисков второй половинки, особенно если стараться знакомиться в живую, а не в интернете, хотя второй способ тоже может быть весьма продуктивным. Любовь начинает править миром.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кроликам, вероятно, придется отправиться в дальнюю дорогу — в командировку, либо в поездку личного характера. Кому-то из родственников может потребоваться помощь, поэтому нужно быть готовыми к тому, что на денек придется съездить в другой город. Неделя не лучшим образом подходит для путешествий на любом виде транспорта, поэтому необходимо помнить о том, что нужно делать перед долгой дорогой, чтобы не спугнуть удачу. В делах и в работе Кроликов ждет сдвиг с мертвой точки — возможно, что им удастся решить самые большие проблемы.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам стоит позаботиться о гармонии в своем доме. Для этого им стоит начать следовать законам Васту. Вселенная в эти семь дней может постараться напомнить этим людям обо всем, что им хочется как можно скорее забыть. Неприятные мысли будут появляться спонтанно, мешая работать и наслаждаться жизнью. Также Драконы смогут в полной мере ощутить последствия недавно принятых решений. Это значит, что хорошие поступки будут награждены, а за плохие придется расплачиваться. Так или иначе, но конец года будет весьма интересным и уж точно не будет скучным.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

У рожденных в год Змеи может в данный момент идти черная полоса в жизни. Три способа быстрого изгнания препятствий помогут завершить год правильно и избавиться от всего плохого. На работе и дома возможны конфронтации. Но их легко можно свести к минимуму, если не реагировать слишком остро на слова и действия близких, друзей и коллег. В ближайшее время вряд ли будет такой благоприятный период для начала цикла физических упражнений, диеты и попыток избавиться от вредных привычек. Вселенная поможет Змеям очиститься от всего ненужного.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Лошадям необходимо сделать уборку, да поскорее, если они еще не привели дом в порядок перед новогодними праздниками. При этом им нужно следовать восьми главным правилам наведения порядка в доме. После этого дела с высокой вероятностью пойдут в гору. Это касается как работы и бизнеса, так и творчества, увлечений, любви. Также сейчас при желании можно смело заниматься починкой старых и сломанных вещей, покупкой новой мебели и домашних аксессуаров. Перед встречей Нового года лучше не переутомляться. Это главное условие сохранения удачи.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Первое, о чем стоит помнить всем людям, рожденным в год Козы — это необходимость быть осторожнее в общении с окружающими. Не исключено, что в окружении представителей этого Восточного Знака появится много токсичных личностей, которым захочется обманом и хитростью достичь каких-то своих целей. Специальные талисманы и обереги помогут рожденным в год Козы защититься от обмана. Их враги попросту не смогут добиться нужного эффекта при попутке обвести Коз вокруг пальца. Доверчивость — ошибка, которую сейчас ни в коем случае нельзя допускать.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьянам необходимо настроиться на праздничную волну. Если нет праздничного настроения, ничего страшного в этом не будет. Главное — настроиться на изменение жизни в лучшую сторону. Вселенная на их стороне, поэтому можно ждать чего-то очень хорошего. Период с 26 декабря по 1 января должен пройти под девизом «вижу цель — двигаюсь к ней». Если очень хочется что-то изменить, придется действовать. Удача будет рядом, и это самое главное. Влияние Вселенной окажется крайне ощутимым. Обезьяны почувствую прилив сил и мотивации.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Всем людям, рожденных в год Петуха, мироздание поможет исправить прошлое, насладиться настоящим и узнать будущее. В последнем случае им на помощь придет интуиция. Также можно попробовать погадать на картах Таро. Несмотря на общую благоприятную картину текущей недели, без осторожности заниматься делами точно не стоит. Сейчас лучше доверять только себе и своему опыту. В работе и бизнесе наступит время новых возможностей, но лучше не торопиться с решениями. Важно принимать их взвешенно и мудро.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам эксперты в области Восточных прогнозов советуют как можно скорее избавиться от страха, навязчивых мыслей и тревоги. В этом им помогут советы экстрасенсов. Также в борьбе с дурными мыслями полезным станет общение с родственниками и лучшими друзьями. Возможно, настало время поделиться своими переживаниями с близкими людьми. Собаки будут амбициозными на этой неделе — им захочется покорить новые вершины. Это похвально, но лучше пока не начинать ничего нового. Важно завершить все начатые дела, чтобы 2023 год начать без долгов и переживаний.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Всем, кто был рожден в год Свиньи, необходимо самостоятельно порождать в себе уверенность, поскольку Вселенная сейчас временно бессильна. В этом людям-Свиньям помогут аффирмации, а также общение с добродушными и успешными людьми. Возможно, что для достижения успеха в делах и работе придется поступиться своими принципами. То же самое возможно и в любви. Нужно пересмотреть свое отношение к происходящему и не бояться двигаться вперед. Дисциплинированные и собранные люди данного года рождения станут успешнее во всем.