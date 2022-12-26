. За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
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За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом

За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом

В Иркутской области за сутки зарегистрировано 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии — 357 150. Данные на 26 декабря публикует управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Выздоровели за весь период пандемии 351 896 человек. За сутки один житель региона скончался от COVID-19, всего от инфекции умерли 8 846 человек. Еще 911 пациентов скончались от сопутствующих заболеваний.

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По материалам: irk

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