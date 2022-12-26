. Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области стала на 21,7% выше эпидпорога
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Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области стала на 21,7% выше эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области стала на 21,7% выше эпидпорога

Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится выше эпидемического порога на 21,7%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю зарегистрировали 35 564 заболевших ОРВИ, средни них 23 541 заражение — среди детей. Лабораторно подтвердили диагноз гриппа у 356 человек. Установлена циркуляция вируса грипп А(H1N1)-2009, гриппа В, аденовирусной инфекции, риновирусов и других респираторных вирусов.

На сегодняшний день из-за высокого уровня заболеваемости полностью приостановили занятия в одной школе и двух детских садах области. Частично приостановили занятия в 18-ти школах и 20-ти детских садах.

На прошлой неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ среди населения учреждения образования частично или полностью закрыли на карантин в Тайшетском, Баяндаевском, Усольском, Жигаловском, Мамско-Чуйском районах. В Иркутской области уже ввели ограничения на проведение детских утренников из-за ОРВИ и COVID-19. Распоряжение подписал главный государственный санитарный врач по Иркутской области Дмитрий Савиных.

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По материалам: irk

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