. Зачем смотреть сериалы?





Почему стоит смотреть сериалы

Сериалы как вид кинематографа в настоящее время буквально захватили мир. Их смотрят люди полярных взглядов и с разных частей света. И на самом деле стоит отметить, что просмотр сериалов полезен и нужен в жизни человека.

Как минимум уделять ему внимание необходимо по следующим причинам:

Сериалы улучшают настроение;

Сериалы помогают пережить тяжелые периоды жизни;

В сериалах часто можно найти мотивацию для того, чтобы начать двигаться;

С помощью сериалов можно скрасить периоды одиночества;

Благодаря сериалам можно банально отдохнуть и набраться сил;

Сериалы раскрывают важные социальные явления, исторические промежутки времени;

Сами сериалы могут быть разных жанров: детектив, триллер, драма, комедия и так далее. Каждый сможет найти что-то для себя.

"Бесстыжие"

Сериал "Бесстыжие" появился в 2011 году. В настоящее время в нем насчитывается 11 сезонов увлекательных серий, в которых зритель может наблюдаться за юмористическими историями, в которые попадает главная действующая семья.

Производство сериала - США. Режиссером выступает специалист Иен Б. МакДональд, имеющий большой опыт в постановке подобных произведений.

В настоящее время сериал признается одним из лучших творений по крайне мере в своем жанре. Его полка наград включает в себя большое количество все возможных премий. Среди лучших из них стоит отметить:

Номинация на Эмми (2021);

Номинация на Золотой глобус (2018);

Номинация на Эмми (2018);

Победа в Гильдии актеров (2018);

Номинация на Эмми (2017);

Победа в Гильдии актеров (2017);

Победитель в Эмми (2015)

Это далеко не все достижения сериала. Аналогично подчеркивают картину и критики различных ресурсов. Полярно противоположные сервисы ставят "Бесстыжим" одинаково высокие рейтинги. И с этим мнение соглашаются сами зрители, отмечая искусную подачу, интересный сюжет, качественную режиссерскую работу и прочие сильные стороны сериала.

Где посмотреть сериал

Посмотреть же картину полностью в хорошем качестве можно по следующему адресу: https://www.zetflix.pro/series/shameless/1-season. Сериал предоставляется в полном объеме на совершенно бесплатной основе.

К нему имеется описание, каждая серия прекрасно озвучена и выложена в открытый доступ. Имеются и комментарии, в которых можно оставить собственное мнение о продукте и пообщаться с другими пользователями ресурса.