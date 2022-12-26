. Зачем смотреть сериалы?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зачем смотреть сериалы?


Почему стоит смотреть сериалы

Сериалы как вид кинематографа в настоящее время буквально захватили мир. Их смотрят люди полярных взглядов и с разных частей света. И на самом деле стоит отметить, что просмотр сериалов полезен и нужен в жизни человека.

Как минимум уделять ему внимание необходимо по следующим причинам:

  • Сериалы улучшают настроение;
  • Сериалы помогают пережить тяжелые периоды жизни;
  • В сериалах часто можно найти мотивацию для того, чтобы начать двигаться;
  • С помощью сериалов можно скрасить периоды одиночества;
  • Благодаря сериалам можно банально отдохнуть и набраться сил;
  • Сериалы раскрывают важные социальные явления, исторические промежутки времени;

Сами сериалы могут быть разных жанров: детектив, триллер, драма, комедия и так далее. Каждый сможет найти что-то для себя.

"Бесстыжие"

Сериал "Бесстыжие" появился в 2011 году. В настоящее время в нем насчитывается 11 сезонов увлекательных серий, в которых зритель может наблюдаться за юмористическими историями, в которые попадает главная действующая семья.

Производство сериала - США. Режиссером выступает специалист Иен Б. МакДональд, имеющий большой опыт в постановке подобных произведений.

В настоящее время сериал признается одним из лучших творений по крайне мере в своем жанре. Его полка наград включает в себя большое количество все возможных премий. Среди лучших из них стоит отметить:

  • Номинация на Эмми (2021);
  • Номинация на Золотой глобус (2018);
  • Номинация на Эмми (2018);
  • Победа в Гильдии актеров (2018);
  • Номинация на Эмми (2017);
  • Победа в Гильдии актеров (2017);
  • Победитель в Эмми (2015)

Это далеко не все достижения сериала. Аналогично подчеркивают картину и критики различных ресурсов. Полярно противоположные сервисы ставят "Бесстыжим" одинаково высокие рейтинги. И с этим мнение соглашаются сами зрители, отмечая искусную подачу, интересный сюжет, качественную режиссерскую работу и прочие сильные стороны сериала.

Где посмотреть сериал

 Посмотреть же картину полностью в хорошем качестве можно по следующему адресу: https://www.zetflix.pro/series/shameless/1-season. Сериал предоставляется в полном объеме на совершенно бесплатной основе.

К нему имеется описание, каждая серия прекрасно озвучена и выложена в открытый доступ. Имеются и комментарии, в которых можно оставить собственное мнение о продукте и пообщаться с другими пользователями ресурса.

# Женское

Последние новости

Три группы россиян призвали осторожнее подходить к публикациям в соцсетях
Три группы россиян призвали осторожнее подходить к публикациям в
Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон
Над столицей Южной Кореи пролетел северокорейский дрон
Райан Куглер рассказал о сюжете второй части «Черной пантеры» до смерти Боузмана
Райан Куглер рассказал о сюжете второй части «Черной пантеры» до
Расчетный счет для юридических лиц
Расчетный счет для юридических лиц
Просвечиваем рыбок
Просвечиваем рыбок
Преимущества профессионального сведения и мастеринга
Преимущества профессионального сведения и мастеринга
"Гостья из будущего" получит новую версию - в 2023 году выйдет фильм "Сто лет тому назад"
"Гостья из будущего" получит новую версию - в 2023 году
Победительница популярного шоу на НТВ раскрыла закулисье передачи
Победительница популярного шоу на НТВ раскрыла закулисье передачи
Для устойчивой и легкой походки: как сделать нескользкую подошву на любой обуви
Для устойчивой и легкой походки: как сделать нескользкую подошву на
Жители Иркутского района пожаловались на серый снег
Жители Иркутского района пожаловались на серый снег
За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
За сутки 125 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
Водитель Toyota Corolla погиб, врезавшись в фуру в Тулунском районе
Водитель Toyota Corolla погиб, врезавшись в фуру в Тулунском районе

Топ на сегодня

Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет трека
Pink Floyd собрали более 500 тысяч евро с продаж первого за 28 лет
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»
Лайма Вайкуле лицемерно заговорила на другом языке
Лайма Вайкуле лицемерно заговорила на другом языке
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях
Евгений Плющенко рассказал о своих операциях

Еще по теме

Польза от сериалов
Почему так увлекательны телесериалы?
В Netflix решили закрыть все сериалы о супергероях Marvel
Названы самые популярные сериалы в России