. Женщина с ребенком погибли на пожаре в Усть-Илимском районе

Утром 25 декабря в двухквартирном деревянном доме в посёлке Железнодорожном Усть-Илимского района произошел пожар. Пятеро жильцов одной из квартир эвакуировались самостоятельно. Пожарные проникли в горящее помещение и обнаружили 69-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического подогревателя пола. Он был постоянно включен в сеть для обогрева квартиры. Возгорание произошло из-за аварийного режима работы ленточного подогревателя. Погибшие отравились угарным газом во время сна.