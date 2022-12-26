. Жители Иркутского района пожаловались на серый снег
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Жители Иркутского района пожаловались на серый снег

Жители Иркутского района пожаловались на серый снег

На прошедших выходных 24—25 декабря жители Иркутского района обратились в редакцию IRK.ru с жалобами, что в рабочем поселке Маркова выпал серый снег. Аналогичные жалобы поступали от жителей СНТ на Мельничной Пади и поселка Березового (прим. ред. — за Академгородком).

В региональном управлении Роспотребнадзора на вопрос IRK.ru ответили, что такой цвет осадки приобрели из-за сажи от печного отопления или ТЭЦ. Сажу могло нанести в эти районы из-за неблагоприятных метеоусловий — ветра и снега. Никаких промышленных предприятий рядом нет, отмечают в Роспотребнадзоре, и не может быть никаких вредных выбросов. В природоохранной прокуратуре журналисту IRK.ru сообщили, что на настоящий момент официальные обращения по этому поводу еще не поступали.

В Байкальской энергетической компании редакции IRK.ru прокомментировали ситуацию: «На Ново-Иркутской ТЭЦ после поступивших сообщений жителей начата проверка корректности работы технологического оборудования. О результатах проводимой специалистами работы будет сообщено дополнительно. По предварительным оценкам, выводы будут получены уже до конца дня».


Фото очевидцев Фото очевидцев Фото очевидцев



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По материалам: irk

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