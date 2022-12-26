. «Звёздные войны а-ля рус»: как выглядела бы известная сага, если бы её действие разворачивалось в Древней Руси

Нейросети подарили нам возможность увидеть известные фильмы и другие произведения популярной культуры во всех возможных сеттингах и исполнениях. Были и поттериана в Индии, и «Приключения Электроника» в стиле киберпанк, и Бэтмен в исполнении Уэса Андерсона, и многое другое.

Сегодня наше внимание обратится к «Звёздным войнам» и Древней Руси. Как выглядела бы известная франшиза в этих исторических декорациях показал Евгений Мацкевич, автор Телеграм-канала Джимми Нейрон.

Как выглядели бы «Звёздные войны» в древнерусском стиле?

На помощь автору пришла популярная нейросеть Midjourney. Автор говорит, что точную эпоху на сгенерированных ей картинках установить невозможно: знания о Древней Руси она берёт из коллективного бессознательного. Получается некая сборная историческая солянка в которой смешались и Киевская Русь, и Российская империя. Видимо, это и есть общее представление о том, как должен выглядеть древнерусский стиль. А теперь посмотрим, как бы в нём смотрелись герои.

Вейдер

Штурмовитязи

Сто тысяч витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных

Князь Сологуб и Медвебакка

Царевна Лея

Династия Звездоходовых (князь Лука и его молодой отец Ананий)

Отец Иван Кеноби и джедаи

Заморский рыцарь Дарт Мол

Нейросеть генерирует несколько вариантов картинок, и порой они все так хороши, что невозможно выбрать.

Иеромонах Йодий

Мандалорские рыцари

Железный рыцарь C-3PO

Владыка Сидиус

Князь Лука и царевич Лягух

Святая троица героев