. 18 милых и забавных фотографий домашних питомцев, которые покажут все грани новогоднего настроения

Новый год — особый праздник для каждой семьи. А если в этой семье есть домашние питомцы, то праздничная кутерьма обретает особую атмосферу. Пока одни кошки и собаки в восторге от огоньков, ёлок и суеты, другие так и норовят скинуть ёлку, устроить новогодние бои без правил или испортить семейное фото. Мы собрали для вас фотографии животных в рождественских декорациях, которые продемонстрируют все грани настроения.

Первое Рождество малышки, а она уже хочет уничтожить ёлку

Верхом на олене!

«Это не я! Честно-честно!»

Если нельзя спасти ёлку от посягательств котов, можно сделать такую, в которой они могут жить

Кто лучший подарочек?

А у этого пёсика есть своя ёлочка

Ну каков художник!

Смурфи желает всем счастливых праздников

Когда хотели сделать семейное фото, но кое-кто решил его испортить

Но когда этот чёрный нос влез в кадр в самый последний момент, стало только лучше, согласитесь! Какие сразу у всех появились живые эмоции и яркие улыбки. И главный член семьи в самом центре.

Повалить ёлку — святое дело

Сколько восторга в этих глазах

Новогодние бои без правил

Кто здесь главная ёлочка?

Новогодняя игра: найди кота

Это что за рождественская печенька?

Мисс Клео наслаждается своим любимым праздничным фильмом «Один дома»

Как видите, даже змеям нужен праздник! А если вы хотите увидеть, как выглядел бы фильм «Один дома», если бы его действие происходило в СССР, загляните сюда.

Когда впервые залезла на ёлку и не знаешь, как спуститься

Отличное место для сна

Когда хотели защитить ёлку, но что-то пошло не так