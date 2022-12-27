. 27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
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27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии

27 декабря в Октябрьском округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии

27 декабря в Октябрьском округе Иркутска зафиксировали аварийное отключение электроэнергии. Ориентировочно электроснабжение восстановят к 17:00. Об этом сообщается в группе Иркутскэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте».

Электричество пропало в части домов на улицах Атласова, Депутатской, Зверева, Иркутской 30-й Дивизии, Красноказачьей, Красноярской, Трудовой, Фомина, Цимлянской, на Осетровском переулке. На место выехала бригада Южных электрических сетей. Энергетики выяснят и устранят причины отключения.

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По материалам: irk

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