. 5 типов сотрудников, которые влияют на успешность бизнеса

Тип 1. «Плавали - знаем»

Тип 2. «Ну что, когда будет готово?»

Тип 3. «Боевой товарищ»

Тип 4. «Копатель»

Тип 5. Горячий фанат

Годы предпринимательской деятельности идут, и с течением времени выясняется, что эти пять типов сотрудников нужны любому руководителю, как воздух. Владельцам бизнеса стоит оглянуться вокруг и выделить место за своим столом для всех 5 типов сотрудников: каждый из них - на вес золота.Часто руководителя пугают всезнающие работники, но нет цены человеку, который способен быстро и качественно сделать то, что вы наметили своей целью. Этот опыт сотрудника принесет огромную пользу, и весьма вероятно сэкономит время и деньги - ключевые ресурсы предпринимателей. Если владелец не знает человека, который способен выполнить поставленную перед ним задачу (кто-нибудь, кто в объеме продаж превысил отметку в 6 нулей, кто успешно внедрил в жизнь систему КПД и т.д.), тогда следует, прежде всего, проработать способ контактирования с нужным специалистом, например, через коллег или друзей.Когда человек никому не подчиняется - это замечательно. Никто не устанавливает дедлайны кроме владельца бизнеса, он один ответственный за все. Но проблема состоит в том, что он легко может выпустить из поля зрения важные детали и моменты. Нужно найти того человека, которые разделит с владельцем фирмы цели и ключевые показатели успеха и будет нести ответственность за постановку вопросов вроде: «Ну что, когда будет готово?», «Тебе еще долго?». Знать, что кто-то контролирует совместные результаты - это огромный плюс. В обычной жизни радоваться успехам человека может супруга, лучший друг, а в дистрибуции поддержать выполнение целей на должном уровне сможет квалифицированный супервайзер, ведь интерес босса - его интерес.Это тот, кто видит мир в том же свете, сопереживает вам и празднует общий успех так же искренне, как создатель дела. Этот сотрудник находится близко к руководителю по статусу. Именно с ним можно поделиться выученными «фишками», разделить временную работу - над внедрением новых технологий, например, поиском новинок мерчандайзинга, техник общения с заказчиками, изучением новых программных решений (таких как IT-КПД).Этого сотрудника найти тяжелее всего, но он наиболее важный среди всех. Это тот, кто закатит рукава и вместе с руководителем рьяно возьмется за работу. «Копатель» будет вчитываться в полезные материалы и снабжать их дельными комментариями, будет узнавать что-то новое и вносить дельные предложения для улучшения процесса. Он честно скажет, что не так в работе, и предложит идеи как сделать ее лучше. Этот сотрудник делает компании неоценимый подарок виде своего внимания и времени. Возможно, его можно найти в форме бизнес тренера или оплачиваемого эксперта, но это того стоит.Вот для таких сотрудников нужно выделить больше места в компании: в предпринимательстве полно таких дней, когда нужно, чтоб было видно, что сотрудники верят в том, что компания, в которой они работают, - превосходна! Эти сотрудники - неутомимые фаны, которые напоминают боссу, что он может больше, и у него есть все для достижения цели. Таких нужно держать поближе: их слова поддерживают в дни, когда все идет кувырком и больше всего хочется крикнуть: «Да гори оно все синим пламенем!». Иногда для того, чтоб восстановить душевные силы, нужна вот такая искренняя и горячая поддержка. Тот, кто соберет комплект этих 5 людей в своей фирме, получит поддерживающий комплект для выполнения необходимых действий. Их нужно обязательно найти и привлечь к себе на работу. Они того стоят!