. 5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2023 года, чтобы стать счастливее
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5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2023 года, чтобы стать счастливее

5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2023 года, чтобы стать счастливее

Чтобы стать счастливым, нужно не только что-то приобретать и получать от Вселенной, мира и других людей, но также избавляться от всего ненужного. Эксперты в области биоэнергетики и эзотерики рассказали о нескольких вещах, которые точно будут лишними в первый месяц года.


Если вы избавитесь от всего, о чем идет речь далее, то сможете защитить себя от чужой негативной энергии, ведь у вас будет меньше врагов и людей, которым захочется насолить вам.

1. Суетливость

В первую очередь стоит избавиться от спешки. Если вы хотите остаться на плаву, не нужно торопиться и суетиться. Если есть важные задания и дела, просто следуйте плану. Будьте внимательны и осторожны. Про такие периоды, как январь 2023 года, говорят: «Тише едешь — дальше будешь».

2. Уныние

В январе нужно действовать, а не думать о прошлом и жалеть о чем-то в настоящем. Уныние — сильный якорь, который в январе будет тянуть вас вниз больше обычного. Он начнет формировать страхи и переживания, которые станут отправной точкой в мир депрессии и неуверенности.


3. Медлительность

Суетливость — это плохо, но излишняя медлительность тоже может стать причиной неурядиц. В январе нужно проявлять активность. Нужно раньше вставать и больше трудиться, ведь это время будет благоприятным для работы. Особенно в этом плане стоит отметить вторую половинку месяца.

4. Равнодушие к проблемам близких

Этого быть в вашем сердце точно не должно. Да, в январе нам, возможно, захочется больше времени уделять работе и личным проблемам, так как их количество продолжит расти вплоть до 17 января — пока Меркурий будет ретроградным. Тем не менее, нужно находить силы и время, чтобы помогать родственникам, второй половинке и детям. Поддерживая близких, вы будете улучшать свою карму.

5. Расточительство и бахвальство

Вселенная хочет, чтобы люди в январе были скромнее. Бахвальство и желание пустить пыль в глаза могут привести к большим неурядицам в делах. Не нужно тратить деньги на статусные вещи, которые нужны просто для того, чтобы казаться лучше. Если очень хочется выделиться, совершите какой-нибудь добрый поступок, но не кричите на каждом углу о том, что вы поступили по совести, иначе и тут исход будет не самым приятным.

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По материалам: dailyhoro.ru

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