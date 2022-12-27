. 8 вещей, о которых стоит помнить, когда все идет не так

1. Не останавливайтесь, двигайтесь к своей цели.

2. Нытьё и переживания не приблизят к решению.

3. Если кому- то не нравится, что вы делаете, то это больше их проблема, чем ваша.

4. Маленькая победа - это ещё один шаг на пути к великому.

5. То, что предначертано - обязательно произойдёт.

6. Без поражений не бывает побед.

7. Ничто не вечно, всё временно.

8. Ваши шрамы - это символы силы.

В жизни никогда не бывает так, чтобы все было гладко и в белом цвете. От проблем и неприятностей никто не застрахован, поэтому черную полосу нужно воспринимать, как этап, предшествующей светлой так же, как день сменяет ночь. Главное – не отчаиваться и помнить, что нас сильнее делают не победы, а поражения. Есть восемь вещей, которые в трудную минуту напомнят о том, что на самом деле все не так уж и плохо и из всего можно извлечь свои плюсы.Каждый может упасть и это нормально, главное суметь подняться и продолжить свой путь. Помните, что всё, что с нами происходит - это наш опыт, если бы этого не случалось, то мы бы не прогрессировали. Самое главное - никогда и ни при каких обстоятельствах не останавливаться!Да, все мы переживаем эмоции, иногда они нас буквально захлёстывают, но каждый раз, прежде чем идти у них на поводу, подумайте… Это по большому счёту ничего не изменит, вместо того, чтобы переживать и жаловаться на свою судьбу, направьте всю эту энергию на решение поставленной задачи.Не воспринимайте критику других близко к сердцу, это должно вас мотивировать, но никак не сбивать с намеченного курса. Разговоры других не повод меняться, если только вы сами этого не захотите. Люди любят обсуждать тех, кто сильнее и у кого есть чёткое видение того, чего они хотят.Следуя к своей цели, вы должны чётко понимать, что не всё будет гладко: многое не получится с первого раза, будут падения, столкнётесь с разочарованиями, в общем, побороться за свою мечту придётся как следует. Но каждый раз, одерживая маленькую победу, насладитесь моментом, осознайте, что вы сами этого достигли и этот шаг медленно, но уверенно приближает к успеху.Иногда нужно понять, что есть вещи, на которые вы никак не способны повлиять. В такие моменты не стоит тратить свои нервы, нужно просто надеяться на лучшее и довериться судьбе. Жизнь - великое таинство, полное чудес, любви и приключений, наслаждайтесь каждым мгновением, в конце концов, всё будет великолепно.Каждое поражение причиняет боль, но без этого не было бы роста. Боль может вас ранить, а может помогать расти, какое именно место в вашей жизни она будет занимать - решать только вам. Боль и поражения делают нас сильнее. Маленький проигрыш - это не конец большой битвы, если вы встаёте вновь и вновь, то это победа.Мы точно знаем, что на смену зиме придёт весна, затем будет лето, а за ним - осень. В жизни всё имеет своё время, ничто не может длиться вечно. Помните это всегда и цените хорошее, ведь оно пройдёт, а когда всё очень плохо - не отчаивайтесь и это тоже закончится. Каждую секунду у вас есть шанс всё изменить, не забывайте и пользуйтесь этим.Не стесняйтесь своих шрамов, они символ того, что боль ушла, вы её победили, сделали выводы и живёте дальше. Ни в коем случае не давайте вашим шрамам делать вас слабыми - постоянно бояться того, что они могут повториться, они должны напоминать о победе, а не о поражении!