. Алексей Ягудин подвергся жесткой критике отца Трусовой

Фигурист Алексей Ягудин нелестно высказался о молодой спортсменке, что возмутило ее отца. Неожиданный скандал в отечественном фигурном катании разгорелся вокруг 18-летней Александры Трусовой, на днях отказавшейся участвовать в Чемпионате России по медицинским показаниям. Стало известно, что обладательница серебряной медали Олимпиады-2022 решила не выступать на первенстве из-за травмы спины, которую пока не в состоянии вылечить. В этой связи спортсменка, блиставшая в прошлом сезоне, нынешней осенью не может похвастаться никакими достижениями. Не удивительно, что проблемы Трусовой отмечают многие эксперты, в том числе Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова, часто комментирующие фигурное катание. «Жалко, что она не прокатала это чисто. И она всегда практикует что-нибудь, но не прокатать чисто. Конечно, надеемся, что лутц-тулуп будет прыгаться не на руку. У такой спортсменки хочется увидеть скорость всех вращений», — высказывалась недавно о Саше именитый тренер.Ягудин тоже не щадит спортсменку и заявляет, что ей далеко до тех достижений – пять четверных прыжков, которые она показала на Играх в Пекине. «К сожалению, каскад, ну не свойственная вообще ошибка для такого профессионала с большой буквы как Саша Трусова. Столько изменений произошло в жизни Саши, что она по крупицам собирает спортивную форму. Сегодня явно, что пока далека Саша от идеальной формы», — посетовал фигурист. Семья Трусовой выпады в адрес фигуристки приняла близко к сердцу, и отец Саши пошел войной на Тарасову и Ягудина. Вячеслав Трусов, обладающий званием мастера спорта по трем видам единоборств, потребовал, чтобы Алексею и Татьяне Анатольевне запретили комментировать выступления его дочери, он изложил их в юридическом документе, который направил руководству Первого канала, пригрозив, что иначе спортсменка не согласится участвовать в интервью и других съемках. Однако претензии отца Трусовой не удовлетворили, пишет TheVoicemag со ссылкой на Telegram-канал Mash.