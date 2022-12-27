. Алла Пугачева продает замок за копейки для аттракциона
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Алла Пугачева продает замок за копейки для аттракциона

Алла Пугачева продает замок за копейки для аттракциона
По слухам, певица Алла Пугачева вернется в Россию для подписания унизительной сделки.   На днях появилась информация, что Алла Пугачева, обосновавшаяся с семьей в Израиле, планирует вернуться в Россию, чтобы встретить праздники на родине. Очевидцы, живущие по соседству с ее замком в деревне Грязь, рассказали, что туда несколько раз наведывался грузовик клининговой службы, чтобы привести все в порядок, и на территории особняка было заметно какое-то движение. Публика немедленно сделала вывод, что хоромы Пугачевой убирают к ее приезду и совсем скоро Алла Борисовна порадует поклонников своими выходами в свет и вечеринками в кругу друзей, однако всех поспешил разочаровать политик Роман Худяков. Он сообщил, что, по его информации, 73-летняя певица действительно собирается наведаться в Москву, но приедет тайно и в гордом одиночестве. Причем в столице артистка не планирует задерживаться надолго, поскольку прибудет по делам.
Депутат уверяет, что Пугачева наконец-то нашла покупателя на свой замок. Мол, особняк купили за весьма скромную цену, и вот поэтому его сейчас убирают от грязи и пыли, чтобы показать новому владельцу во всей красе. Тот, кто приобрел коттедж, поставил условие: он хочет лично встретиться с Примадонной во время подписания сделки, а также заявил, что не планирует жить в замке. «Он собирается устроить из него что-то вроде «аттракциона» — не жилой недвижимости, а коммерческой. При этом одно из условий — присутствие на сделке самой экс-певицы для подписания бумаг. Он хочет зафиксировать этот момент на камеру и фото — и объявить себя громко владельцем. Дальше территория слухов, но ценник якобы упал до 650 млн рублей», — рассказал Худяков в соцсети.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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