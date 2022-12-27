. Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы

Певицу Аллу Пугачеву заподозрили в измене Родине. Артистка постепенно рвет все связи с родной страной: уже несколько месяцев ее семья живет за границей, в Сети ходят слухи о продаже замка, стало известно о ликвидации ее компании. По признанию политика Бородина, Примадонна связана с западными странами. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. **Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. ***Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин раскрыл, что 73-летняя исполнительница, как и другие селебрити, которые негативно высказываются о России, хранит страшный секрет. «Алла Борисовна… У нее 3,5 миллиона подписчиков. Я беру ее в том числе, блогеров Дудя*, Моргенштерна**. Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы», — сказал он в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ.Активист пообещал, что вскоре общественности станут известны подробности дела. «Друзья, время, только время! Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Журналистам хочу сказать: коллеги, немного терпения, и вы все узнаете», — добавил Бородин. Политик ждет момента, когда раскроется правда. «Да, я заявил на всю страну, на весь мир, что Алла Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так. Мы просто ждем официальных документов, чтобы обществу доказать и показать связь Пугачевой с Западом», — заключил он. К слову, когда была обнародована информация о проведении экскурсий в замке Пугачевой и Галкина***, возмутился Вячеслав Манучаров. Актер предупредил, что людям, присматривающимся к жилищу пары, стоит быть осторожными. «Жаль, на экскурсионном билете по клозетам нет предупреждения, что его покупка запросто может привести любопытного российского гражданина на скамью подсудимых по статье о госизмене и финансировании терроризма. Если все это шутка, то, на мой взгляд, неудачная. Но фото экскурсионного билета сделано действительно в замке. Однако QR-код на билете никуда не ведет», — делился он.