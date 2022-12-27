. Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы

Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы
Певицу Аллу Пугачеву заподозрили в измене Родине.   Артистка постепенно рвет все связи с родной страной: уже несколько месяцев ее семья живет за границей, в Сети ходят слухи о продаже замка, стало известно о ликвидации ее компании. По признанию политика Бородина, Примадонна связана с западными странами. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. **Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. ***Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин раскрыл, что 73-летняя исполнительница, как и другие селебрити, которые негативно высказываются о России, хранит страшный секрет. «Алла Борисовна… У нее 3,5 миллиона подписчиков. Я беру ее в том числе, блогеров Дудя*, Моргенштерна**. Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы», — сказал он в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ.
Активист пообещал, что вскоре общественности станут известны подробности дела. «Друзья, время, только время! Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Журналистам хочу сказать: коллеги, немного терпения, и вы все узнаете», — добавил Бородин. Политик ждет момента, когда раскроется правда. «Да, я заявил на всю страну, на весь мир, что Алла Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так. Мы просто ждем официальных документов, чтобы обществу доказать и показать связь Пугачевой с Западом», — заключил он. К слову, когда была обнародована информация о проведении экскурсий в замке Пугачевой и Галкина***, возмутился Вячеслав Манучаров. Актер предупредил, что людям, присматривающимся к жилищу пары, стоит быть осторожными. «Жаль, на экскурсионном билете по клозетам нет предупреждения, что его покупка запросто может привести любопытного российского гражданина на скамью подсудимых по статье о госизмене и финансировании терроризма. Если все это шутка, то, на мой взгляд, неудачная. Но фото экскурсионного билета сделано действительно в замке. Однако QR-код на билете никуда не ведет», — делился он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии
В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии
Список лучших DLC для игр на Xbox, которые вышли в 2022 году
Список лучших DLC для игр на Xbox, которые вышли в 2022 году
В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо Грозева в розыск
В Болгарии пригрозили российскому послу из-за объявления Христо
В Шелехове суд рассмотрит дело мужчины, обокравшего семь частных домов
В Шелехове суд рассмотрит дело мужчины, обокравшего семь частных домов
Игорь Кобзев: детская поликлиника №8 в Ново-Ленино откроется в марте 2023 года
Игорь Кобзев: детская поликлиника №8 в Ново-Ленино откроется в марте
В Усть-Илимске пожарные сделали из снега фигуру «Родина-мать»
В Усть-Илимске пожарные сделали из снега фигуру «Родина-мать»
Дима Билан решил отказаться от алкоголя
Дима Билан решил отказаться от алкоголя
Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы
Алла Пугачева работает на иностранные спецслужбы
Яна Рудковская рассказала о смерти дочери
Яна Рудковская рассказала о смерти дочери
Наталья Подольская рассказала, как потеряла девственность
Наталья Подольская рассказала, как потеряла девственность
ЧП: Стали известны подробности расправы матери над детьми
ЧП: Стали известны подробности расправы матери над детьми
Алла Пугачева продает замок за копейки для аттракциона
Алла Пугачева продает замок за копейки для аттракциона

Топ на сегодня

Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области
Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Анатолий Белый остался без друзей в России
Анатолий Белый остался без друзей в России
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в России
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в

Еще по теме

Елена Воробей собирает звездное шоу в Израиле
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»
Аллу Пугачеву могут лишить всего
Улетела на частном самолете, заплатив огромную сумму. Подробности побега Аллы Пугачевой в Тель-Авив