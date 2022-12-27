. Амеба убила первого человека

В Южной Корее случилось ЧП большого масштаба. 21 декабря в Южной Корее скончался первый пациент, зараженной амебой вида Неглерия Фоулера, разрушающей клетки головного мозга. По сообщению источника, несколько месяцев мужчина провел в Таиланде. 10 декабря он приехал в родную Южную Корею, после чего почувствовал себя плохо — у него начались головные боли, рвота, проблемы с речью, лихорадка. Спустя 11 дней больного не стало из-за менингита. Врачи обнаружили в его организме паразита — амебу вида Неглерия Фоулера, которая могла проникнуть в мозг через дыхательные пути. Данная бактерия смертельно опасна для человека, если не обнаружить ее в организме на ранних стадиях. Источником заражения могут быть загрязненные водоемы. «Неглерия Фоулера — существо одноклеточное, которое в нормальном виде имеет жгутик и плавает в воде, но когда вода становится очень теплой и температура держится на протяжении нескольких дней, то оно меняет форму: теряет жгутик и становится амебой. В этой стадии она опасна для человека. В водоеме во время купания может с водой проникать в носовую полость и дальше переместиться по обонятельному нерву в мозг, где вызвать так называемый первичный амебный менингоэнцефалит или неглериаз. Это редкое заболевание, но оно регулярно встречается в единичных случаях в тех регионах, где есть специфические условия для жизни этих амеб. В основном, в южных штатах США, где держится высокая температура воздуха и воды. Заболевание протекает довольно скоротечно, человек мучается сильными болями, диагноз поставить сложно. Как правило, приводит к летальному исходу», — поделилась профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Елена Темерева. На вопрос о том, стоит ли жителям России опасаться амебы, Темерева отмечает, что такое теоретически возможно. «На нашей территории тоже есть водоемы, где вода может прогреваться довольно сильно, например, в Сибири, и если вы отдыхаете вблизи такого водоема, то стоит принять меры безопасности: либо не купаться вовсе, либо использовать прищепки для носа, чтобы не допустить попадания воды в нос. Заражение неглериазом через рот не зарегистрировано, и попадание воды в ротовую полость, вероятно, не опасно, так как здесь нет крупных нервных трактов. А вот обонятельные нервы — продолжение мозга, по которому Неглерия Фоулера и проникает в нервную ткань. Сейчас довольно сложно спрогнозировать, как изменится среда ее обитания при потеплении климата на 1–2 градуса», — отметила специалист, сообщает Metro Moscow.