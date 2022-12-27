. Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов игровых компаний
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов игровых компаний

Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов игровых компаний

Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов игровых компаний


Аналитики из Newzoo опубликовали информацию о состоянии игровой индустрии в 2022 году. После 2 лет активного роста из-за пандемии, в 2022 году игровой рынок снизился с точки зрения активности игроков и их трат на игры.

В 2022 году выручка на играх оказалась ниже прогнозов, а рост показал только PC-рынок. При этом, рынок игр на PC все еще отстает от консольного рынка, а продолжает значительно доминировать мобильный сегмент, что можно видеть на инфографике ниже.


Назвали аналитики Newzoo и ТОП-10 самых популярных игр 2022 года. Единственной игрой 2022 года в этом списке оказался новый Call of Duty. Лидером стал Fortnite, а на второй позиции находится Minecraft. Как можно видеть, почти весь ТОП — это игры-сервисы, одиночных проектов здесь нет.


Что касается отдельных игровых компаний, ниже можно видеть их успехи за 2022 год. Tencent с заметным преимуществом обходит все остальные компании, а Microsoft расположилась на 4 месте.


# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Два российских музыканта попали в топ главных рэперов года
Два российских музыканта попали в топ главных рэперов года
В российских вузах появятся военные учебные центры
В российских вузах появятся военные учебные центры
Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в Африке" после финала шоу: "Не мой уровень"
Стас Ярушин рассказал о своем разочаровании в "Звездах в
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.12.2022 (15 фото)
Хозяйке на заметку: почему стреляет масло на сковороде, и как жарить пищу без брызг и ожогов
Хозяйке на заметку: почему стреляет масло на сковороде, и как жарить
Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов игровых компаний
Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов
Почти 2 млн школьников поучаствовали в олимпиаде Учи.ру и VK "Безопасный интернет"
Почти 2 млн школьников поучаствовали в олимпиаде Учи.ру и VK
Звезда ТНТ рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу
Звезда ТНТ рассказал про главный вывод после участия в популярном шоу
Как выбрать прическу на Новый 2023 год женщинам с длинными и короткими волосами
Как выбрать прическу на Новый 2023 год женщинам с длинными и
Девушка Дмитрия Хрусталева устроила аварию и сбежала
Девушка Дмитрия Хрусталева устроила аварию и сбежала
Ольга Бузова наехала на музыкального критика
Ольга Бузова наехала на музыкального критика
Шахназаров гонит Владимира Познера вон
Шахназаров гонит Владимира Познера вон

Топ на сегодня

Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в России
Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в
Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
ЧП: Убила детей из-за ресничек
ЧП: Убила детей из-за ресничек
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью

Еще по теме

Аналитики: Доходы у Microsoft от игр существенно растут, а у Sony падают
Рынок облачных игр быстро растет, к 2024 году ожидается рост в 4 раза
Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей Playstation и Nintendo
Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass