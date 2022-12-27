. Аналитики: популярные игры и платформы 2022 года, сравнение успехов игровых компаний





Аналитики из Newzoo опубликовали информацию о состоянии игровой индустрии в 2022 году. После 2 лет активного роста из-за пандемии, в 2022 году игровой рынок снизился с точки зрения активности игроков и их трат на игры.

В 2022 году выручка на играх оказалась ниже прогнозов, а рост показал только PC-рынок. При этом, рынок игр на PC все еще отстает от консольного рынка, а продолжает значительно доминировать мобильный сегмент, что можно видеть на инфографике ниже.





Назвали аналитики Newzoo и ТОП-10 самых популярных игр 2022 года. Единственной игрой 2022 года в этом списке оказался новый Call of Duty. Лидером стал Fortnite, а на второй позиции находится Minecraft. Как можно видеть, почти весь ТОП — это игры-сервисы, одиночных проектов здесь нет.





Что касается отдельных игровых компаний, ниже можно видеть их успехи за 2022 год. Tencent с заметным преимуществом обходит все остальные компании, а Microsoft расположилась на 4 месте.



