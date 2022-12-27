. Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
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Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию

Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
Певица Ани Лорак пошла на жертвы ради карьеры.   Приехавшая в Россию Ани Лорак обратилась к своим поклонникам с добрым пожеланием и заодно рассказала, о чем она будет думать под бой курантов. Оказалось, что все мысли певицы будут заняты переживаниями о её близких. Это будет первый Новый год, который она встретит вдали от всей своей семьи. Лорак написала о том, что у неё нет возможности воссоединиться с родными. Она не захотела афишировать все подробности семейной драмы, но поклонники предполагают, что речь идёт о запрете на въезд артистки в Украину. Некоторое время назад руководство родной для певицы страны внесло её в черный список. Теперь у Лорак нет возможности приехать к родителям в гости.
«Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!»,— пишет Лорак в Сети. По слухам, дочка певицы тоже находится не в России. Говорят, что еще весной артистка отправила Софию к её отцу Мурату Налчаджиоглу в Турцию. Как известно, Лорак и сама собиралась переехать за границу, но протесты её бывших соотечественников поставили крест на европейских концертах. После этого она вернулась к столичным тусовкам и съемкам для российского ТВ. Напомним, что сегодня стало известно о причинах отъезда из России внука Аллы Пугачевой. Как выяснилось, Никита Пресняков проводит время за границей в связи с новым витком в его карьере клипмейкера.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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