. Анна Нетребко показала, как шикарно отметила Рождество с родными

Оперная дива Анна Нетребко живет в двухъярусной квартире в Вене, отказавшись от России ради своей карьеры за границей. Анна Нетребко поделилась серией атмосферных фото, сделанных в её доме в разгар семейного праздника. Накануне российская звезда отметила с родными католическое Рождество. Она продумала каждую деталь вечеринки: начиная от эффектного образа и заканчивая изысканным меню.Нетребко показала, что её стол ломился от деликатесов. В праздничную ночь семья лакомилась бутербродами с щедрыми порциями черной икры, запеченным гусем с яблоками и разнообразными закусками, недоступными в нынешней обстановке для большинства россиян.Яркие снимки Нетребко вызвали острую реакцию пользователей Сети. Многих возмутило решение оперной дивы закатить «пир во время чумы». Мол, праздник отменять никто не просит, но скромность в этой ситуации не была бы лишней. Впрочем, замечания поклонников, похоже, артистку никак не задевают. Она проигнорировала нападки завистников и продолжила делиться с публикой кадрами своей «царской» вечеринки.Стоит отметить, что Анна и раньше любила гулять на широкую ногу. Весной этого года она едва не лишилась возможности жить и работать в Европе. Певица попала под «отмену» из-за своего российского гражданства и потеряла несколько крупных контрактов. Затем ей всё же удалось реабилитироваться и завоевать доверие местных чиновников. Для этого она, правда, дала интервью, где пообещала ближайшие годы не возвращаться домой.