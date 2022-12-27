. Анна Нетребко показала, как шикарно отметила Рождество с родными
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Анна Нетребко показала, как шикарно отметила Рождество с родными

Анна Нетребко показала, как шикарно отметила Рождество с родными
Оперная дива Анна Нетребко живет в двухъярусной квартире в Вене, отказавшись от России ради своей карьеры за границей. Анна Нетребко поделилась серией атмосферных фото, сделанных в её доме в разгар семейного праздника. Накануне российская звезда отметила с родными католическое Рождество. Она продумала каждую деталь вечеринки: начиная от эффектного образа и заканчивая изысканным меню.
Нетребко показала, что её стол ломился от деликатесов. В праздничную ночь семья лакомилась бутербродами с щедрыми порциями черной икры, запеченным гусем с яблоками и разнообразными закусками, недоступными в нынешней обстановке для большинства россиян.
Яркие снимки Нетребко вызвали острую реакцию пользователей Сети. Многих возмутило решение оперной дивы закатить «пир во время чумы». Мол, праздник отменять никто не просит, но скромность в этой ситуации не была бы лишней. Впрочем, замечания поклонников, похоже, артистку никак не задевают. Она проигнорировала нападки завистников и продолжила делиться с публикой кадрами своей «царской» вечеринки.
Стоит отметить, что Анна и раньше любила гулять на широкую ногу. Весной этого года она едва не лишилась возможности жить и работать в Европе. Певица попала под «отмену» из-за своего российского гражданства и потеряла несколько крупных контрактов. Затем ей всё же удалось реабилитироваться и завоевать доверие местных чиновников. Для этого она, правда, дала интервью, где пообещала ближайшие годы не возвращаться домой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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