. Белоусов считает, что дополнительные ограничения на отток капитала не нужны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Белоусов считает, что дополнительные ограничения на отток капитала не нужны

Белоусов считает, что дополнительные ограничения на отток капитала не нужны

Белоусов считает, что дополнительные ограничения на отток капитала не нужны

В России не нужны дополнительные ограничения на отток капитала, их уже ввели страны Запада. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала, Белоусов напомнил, что бизнесу нужны какие-нибудь люфты. «Все ограничения ввели за нас наши западные партнеры: дополнительные ограничения просто контрпродуктивны, они не нужны», — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что сейчас самый рискованный способ инвестиций — это выводить деньги из России. Белоусов добавил, что бизнес с этим согласен.

Как сообщала «Парламентская газета», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделать госгарантии для инвесторов безотзывными. По ее словам, в регионах необходимо на местах создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Минцифры призвало одну категорию россиян обновить приложение «Госуслуги»
Минцифры призвало одну категорию россиян обновить приложение
Что необходимо сделать, чтобы скрыть морщины: секреты макияжа
Что необходимо сделать, чтобы скрыть морщины: секреты макияжа
Задачу роста реальной зарплаты россиян перенесли на 2023 год
Задачу роста реальной зарплаты россиян перенесли на 2023 год
В Китае поразмышляли о сроках завершения конфликта на Украине
В Китае поразмышляли о сроках завершения конфликта на Украине
Черная Луна: как определить темные стороны своей личности по дате рождения
Черная Луна: как определить темные стороны своей личности по дате
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей
Дочка Филиппа Киркорова решила выбрать неожиданный жизненный путь
Дочка Филиппа Киркорова решила выбрать неожиданный жизненный путь
Собчак предупредила о прикрывающихся ее именем мошенниках
Собчак предупредила о прикрывающихся ее именем мошенниках
Приквел «Ведьмака» стал одним из худших сериалов в истории Netflix
Приквел «Ведьмака» стал одним из худших сериалов в истории Netflix
Задушившая троих детей россиянка рассказала о галлюцинациях
Задушившая троих детей россиянка рассказала о галлюцинациях
Роботы Boston Dynamics и елка, которую им никак не победить
Роботы Boston Dynamics и елка, которую им никак не победить
Награды «Игра года» уже собрали 8 проектов из Game Pass, но главная игра года — Elden Ring
Награды «Игра года» уже собрали 8 проектов из Game Pass, но главная

Топ на сегодня

Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных в Херсонской области
Кастюкевич рассказал о передаче груза от жителей Воронежа для военных
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Власти Армении захотели удержать в стране работающих россиян
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Ушел из жизни известный музыкант Александр Шевченко
Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов
Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в которых снимался
Владимир Вдовиченков стыдится перед детьми показывать фильмы, в

Еще по теме

Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Первый вице-премьер Белоусов сделал прогноз годовой инфляции
Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на "арабских партнеров"
Путин не считает отток капитала из России значительным