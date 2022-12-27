. Белоусов считает, что дополнительные ограничения на отток капитала не нужны

В России не нужны дополнительные ограничения на отток капитала, их уже ввели страны Запада. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала, Белоусов напомнил, что бизнесу нужны какие-нибудь люфты. «Все ограничения ввели за нас наши западные партнеры: дополнительные ограничения просто контрпродуктивны, они не нужны», — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что сейчас самый рискованный способ инвестиций — это выводить деньги из России. Белоусов добавил, что бизнес с этим согласен.

Как сообщала «Парламентская газета», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделать госгарантии для инвесторов безотзывными. По ее словам, в регионах необходимо на местах создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций.