. Билайн: качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 92% респондентов. При этом 39% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»* в 10 городах России, включая Иркутск. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

18—24 года: среди этой возрастной категории зарождается «молодая» праздничная традиция: 27% респондентов из Иркутска в возрасте 18-24 отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Это в 6 раз больше, чем в возрастной категории от 25 до 34 лет.

Респонденты в возрасте 25-34 лет чаще других возрастных категорий при помощи мобильного интернета заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов (20%). Каждый пятый опрошенный житель Иркутска 35—44 лет смотрит новогодние фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также с помощью видеороликов в интернете готовит новые блюда и упаковывает подарки.

Каждый второй респондент 45—54 лет отправляет праздничные открытки в мессенджерах и соцсетях. Среди опрошенных респондентов от 55 лет в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видеосвязи. Его выбрали 60% респондентов.





Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (44% против 26%), мужчины чаще ходят в гости в январские праздники (26% против 14%). В Екатеринбурге чаще, чем в других городах, готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%); в Хабаровске чаще, чем в других регионах, отправляют открытки по почте, чтобы поздравить родственников и друзей из других городов (8%).

Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 59% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, шлют открытки (36%) и видео (17%). По телефону поздравляют 34%, с помощью видеосвязи – 44%. Первым делом в новогоднюю ночь 53% опрошенных звонят родителям. Наименее популярным способом стала электронная почта – ее выбрали 6% опрошенных.

Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: 40% респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи и слушают музыку. Качество связи за городом при этом устраивает 80%, у 20% из них не возникает даже незначительных трудностей при использовании мобильного интернета.

Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Только за 2021 год количество базовых станций в Иркутской области выросло на 21% относительно конца 2020 года. В этом году оператор запустил в регионе технологии VoLTE* (Voice over LTE) и VoWiFi** (Voice over Wi-Fi), которые позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G или Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Подробно

*Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

*волти

**во вай-фай

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