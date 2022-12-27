. Бывший Настасьи Самбурской рассказал о расставании с ней

Недавно бурно обсуждался роман актрисы Настасьи Самбурской с белорусским певцом. Несколько лет назад артистка встречалась с белорусским певцом Александром Ивановым, известным также под псевдонимом Ivan. Многие из поклонников Настасьи Самбурской не верили в этот роман, считая его пиаром. Иванов уверяет: у них с артисткой действительно были сильные чувства друг к другу. «Меня до сих пор спрашивают, был с Настасьей пиар-роман. Нет, это не было пиаром. Просто так случилось, что в какой-то период времени взломали мой аккаунт, где у нас шла переписка. Если бы этого не произошло, никто бы не узнал о наших отношениях. Мы встречались недолго, по-моему, полгода где-то. Сейчас не слежу за ней», — поделился 28-летний исполнитель в интервью Любови Терлецкой на YouTube. Напомним, на момент романа с Самбурской Иванову был 21 год, самой актрисе — 28. Настасья защищала любимого от хейта, уверяя, что Александр — не просто хороший музыкант, но и прекрасный человек. «Лежим с Санечкой, смеемся над вашими комментариями и со слезами на глазах блокируем. Он и патлатый, и вообще мне не подходит. Все не так, как некоторые ожидали. Им чуть ли не до боли обидно. Прям баталии развели нешуточные. Прям марш несогласных. Ну а вменяемым гражданам шлем привет и благодарим за поддержку», — отмечала она.После расставания с артистом звезда «Универа» закрутила роман с коллегой Кириллом Дыцевичем, за которого впоследствии вышла замуж. Правда, этот брак стал недолгим. Лишь недавно Настасья нашла в себе силы признаться, что Кирилл оказался настоящим тираном. «Мы разошлись на седьмой день брака. Я попросила, чтобы он хотя бы в тот день не приносил алкоголь, который у нас был дома постоянно. Но он опять приносит. Мы сидим и начинаются разговоры вокруг того, чтобы показать друг другу переписки. Я стала возмущаться: «Почему должна показывать? Я не лезу к тебе, ты ко мне». Он начал кричать: «Ты меня не любишь! Ты что-то скрываешь!». Ушел. Время около двух часов ночи. Я ему пишу: «Ты вернешься?». Отвечает: «Я бы вернулся туда, где меня любят». Я сказала: «Если ты сейчас не вернешься, уйду я». Он не ответил. Я встала, села на такси и уехала. А началось все с того, что он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что на фиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: «Шлюха, проститутка, иди туда, откуда пришла». А это моя квартира, на секунду. И тут он меня бьет по лицу…» — откровенничала брюнетка в интервью Надежде Стрелец.