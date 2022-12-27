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Черная Луна: как определить темные стороны своей личности по дате рождения

Черная Луна: как определить темные стороны своей личности по дате рождения

В астрологии существует особая мистическая и загадочная планета, которая называется Черной Луной или Лилит. Ее невозможно увидеть на небе даже в самые мощные телескопы, она существует только в натальных картах людей, но оказывает на них невероятно сильное влияние.

Что такое Черная Луна

Черная Луна — это мнимая планета, которая заложена в натальной карте каждого человека в момент его рождения. Она выполняет свои кармические задачи, символизирует темные стороны человеческой души, отрицательные черты его характера и отвечает за его дурные наклонности и негативные поступки.


Считается, что сильное влияние Лилит оказывает на людей, чья душа несовершенна и проходит стадии раннего воплощения в земной жизни. Она проводит его через полосу испытаний и кризисов каждые девять лет, ставя перед ним определенные задачи.

Насколько человек будет готов пройти эти испытания, настолько следующий девятилетний период окажется для него тяжелым. Сумев переродиться и преодолеть влияние Черной Луны, человек может выйти на новый энергетический уровень.

Если же он будет подвластен энергии Черной Луны, это может грозить ему новыми, более тяжелыми испытаниями, болезнями и несчастьями.

Как Черная Луна может влиять на людей

Черная Луна есть в натальной карте каждого человека. В момент его рождения она находится в определенном знаке зодиака, который в дальнейшем и будет оказывать влияние на его характер и судьбу, открывая в ней негативные стороны этого знака.


Насколько велико влияние Черной Луны в вашей натальной карте, можно определить по отдельным событиям, происходящим в вашей жизни. Если вы считаете себя невезучим человеком, у вас постоянно что-то не получается, срываются все ваши планы, вы испытываете постоянную нехватку денег, тогда можно предположить, что Черная Луна оказывает на вас сильное влияние.

Оно также может распространяться на ваши отношения с партнером, семейное благополучие, здоровье. Чтобы определить, на какой аспект вашей жизни Черная Луна оказывает наибольшее влияние, нужно рассчитать ее положение в момент вашего рождения.

Как по дате рождения определить свою Черную Луну

Положение Черной Луны в момент вашего рождения можно рассчитать с большой точностью по натальной карте, но это может сделать только специалист. Чтобы определить сферу негативного влияния вашей Черной Луны, достаточно воспользоваться специальной таблицей, чтобы узнать, в каком знаке зодиака она находилась в момент вашего появления на свет.


Помимо этого, негативное влияние имеет конфигурация Лилит с другими планетами в момент рождения человека, которые могут усиливать ее влияние. Наибольшее влияние оказывают Солнце, Марс, Венера и Плутон.


  • Солнце — может усиливать гордыню, высокомерие, быть источником самовлюбленности, для женщин может означать неблагополучный брак.
  • Марс — наделяет человека воинственной агрессией, безрассудством, стремлением к насилию.
  • Венера — может порождать такие искушения, как тщеславие, праздность, стремление к излишней роскоши.
  • Плутон — может порождать деструктивное честолюбие, насилие, связь с демоническими силами.
# Общество
По материалам: rsute

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