. ЧП: Мать убила своих детей в Екатеринбурге

Женщина сошла с ума и убила своих детей. В Екатеринбурге многодетная мать сошла с ума и задушила двоих несовершеннолетних в возрасте 15 и 10 лет, а также пятимесячного младенца. На допросе женщина заявила, что в них… вселился дьявол. Сейчас следователи разбираются в произошедшем. К этому часу появились новые подробности трагедии. «Она убила троих детей. Когда ее нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», — поделился источник с представителями прессы с «КП». О личности горе-матери пока ничего не сообщается, кроме того, что ее зовут Анастасия и ей 37 лет. По словам соседей, она жила на верхнем этаже высотки. В доме уже работает полиция, подъезд оцеплен. «Говорят, что погибли трое детей. Два сына, одному из которых около 15 лет, а другому около 10, а также их сестра. Ей примерно пять месяцев было. Отец детей — бывший силовик. Работал в структуре, отвечающей за оборот наркотиков. Три года назад вышел на пенсию», — отметил кто-то из местных. Правоохранители нашли записку, в которой многодетная мать попыталась объяснить мужу свой поступок. «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил змей-искуситель», — написала Анастасия.