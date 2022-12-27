. ЧП: Стали известны подробности расправы матери над детьми

В Екатеринбурге мать убила своих детей. История уральской семьи шокировала россиян и активно обсуждается в Сети. 26 декабря в Екатеринбурге мать жестоко расправилась с тремя детьми. Младшей девочке было всего 5 месяцев. Ее братьям — 10 и 15 лет. Перед детоубийством Анастасия Петрова писала родным. «Она отправила родственникам эсэмэс о том, что собирается сделать. Говорила, что в нее вселились бесы. Когда криминалисты зашли в квартиру, мать лежала на мертвых детских телах. Полиция вывела сначала женщину в наручниках, а потом парня… Так что, похоже, она там была не одна», — рассказала местная жительница. А за неделю до этого родня мужа Анастасии — Вячеслава — заподозрила что-то неладное. Мужчина говорил, что чувствует в себе нечисть. Но жена успокоила близких, объяснив, что они лишь недавно уверовали в Бога, поэтому ничего страшного не случится. Но внезапно на этих выходных Петрова выгнала мужа из дома и перестала выходить на связь. Соседи слышали, что кто-то истошно кричал в квартире, но не придали этому значения. «Накануне там были стуки сильные, типа изгоняли кого-то. Я думала, что за сатанинские крики. Кричали: «Прекрати, прекрати!» Мы хотели вызвать полицию, но я думала — ругань. Потом все притихло, думаю, ну ладно, поругались и поругались», — делится жительница дома, где произошла трагедия. Позже выяснилось, что Анастасия — дочь настоятельницы монастыря, а ее муж был начальником уголовного розыска в Челябинске. Семья многим казалась положительной. «Знаком с их старшим сыном давно, через одного друга. Мальчик был спокойный, ходил в кружок фотографирования, у него были хорошие манеры. Вежливый был. Родители у него тоже вежливые, из хорошей семьи. Младший брат у него тоже был воспитанный. Отец вроде как в органах работал, полицейский. Спокойный был», — отметил друг погибшего от рук матери подростка. «Только телефона не было, плохой телефон был какой-то. Самокат был, насколько я знаю, трюковой, родители дарили ему. У них была Skoda Octavia и Daewoo Matiz. Но последний они продали. Мать я не видел. До этого момента думал, она нормальная. Одеты были хорошо, дорогие вещи достаточно были. Ну все, что требовалось подростку. Я их видел, только когда они с семьей гуляли и отдельно с отцом куда-то ездили», — добавил мальчик. Также известно, что глава семьи переживал из-за прервавшейся карьеры: друзья обещали устроить его в полицию Екатеринбурга, но им это не удалось. Поэтому паре пришлось продать старую квартиру и одну из машин. Петровы строили планы на будущее и думали приобрести жилье в ипотеку.