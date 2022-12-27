. ЧП: Убила детей из-за ресничек

Няня обвиняется в смерти детей. На днях в Новосибирске произошла жуткая трагедия — во время пожара в квартире погибли брат и сестра: годовалая девочка и двухгодовалый мальчик. Виновной в произошедшем признали 19-летнюю няню, которая оставила детей в опасности и ушла… делать ресницы. Девушку задержали, но она уверяет, что в ЧП виновата мать погодок. Та прокомментировала обвинения в свой адрес. «С ними была моя подруга, сидела как няня. Она и убила моих детей. Сказала, что ей пофиг, чтоб мы разбирались сами», — в слезах рассказала 24-летняя женщина. Соседи няни нелестно о ней отзываются, даже рассказали, что она пьет. «В квартиру, где она жила, неоднократно вызывали полицию, составляли протоколы за нарушение тишины», — отмечают жильцы. Известно, что девушка часто забирала к себе маленьких детей подруги, но, похоже, не следила за ними должным образом. «Вечером 1 сентября по моему вызову выезжала сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Старший ребенок плакал очень долго, на него ругались. Было написано заявление, после чего сотрудники поднялись в квартиру. Минут через 40-60 они уехали, видимо, не найдя никаких нарушений. На тот момент, когда ПДН зашли в квартиру, няни дома не было, она прибежала минут через 20. Дети находились в квартире с ее сожителем», — рассказывали очевидцы. Сейчас няня находится под арестом. По факту гибели детей проводится проверка. «По данным следствия, с 14.12.2022 года обвиняемая осуществляла за денежное вознаграждение на постоянной основе уход и присмотр за двумя малолетними детьми. 20 декабря девушка оставила несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и сильное задымление. Смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для установления всех обстоятельств трагедии. Расследование продолжается», — сообщили в Следственном комитете Новосибирской области «КП».