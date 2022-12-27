. Что необходимо сделать, чтобы скрыть морщины: секреты макияжа
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Что необходимо сделать, чтобы скрыть морщины: секреты макияжа

Что необходимо сделать, чтобы скрыть морщины: секреты макияжа

Убрать все морщины, сделать лицо юным и сияющим помогут некоторые секреты макияжа. Для этого нужно придерживаться определенных рекомендаций и советов. Четыре трюка с макияжем помогут «стереть» следы возраста с лица.

Секреты макияжа, которые помогут скрыть морщины

Румяна

О того, как на лицо нанесены румяна, многое зависит. Всем женщинам следует знать, что к яблочкам щек вовсе не стоит приближаться. Сейчас румяна нужно наносить на верхнюю часть скулы. Это поможет создать иллюзию, что лицо тянется вверх.

Акцент на брови


Бровям необходимо придать красивую форму, чтобы сделать их выразительными. Слишком густые брови не следует заполнять. Чтобы сделать красивые брови, нужно подобрать более подходящий оттенок карандаша либо пудры, а также гель для укладки. Это поможет создать контуры устремленные вверх.

Консилер у глаз

Консилер следует наносить как на внутренний уголок глаза, так и на внешний. Это позволит создать иллюзию свежести и тогда будет казаться, что глаз устремлен вверх.

Эффект свечения

В более молодом возрасте кожа сияет, поэтому всем женщинам постарше необходимо стремиться к этому эффекту. Потребуется взять хайлайтер и нанести его на середину носа, ближе к кончику. При этом нанести его еще нужно на скулу в верхней части, а также на дугу купидона. Кроме того, хайлайтер еще наносят и под изгибом брови. Все это поможет сделать кожу более молодой.

Секреты антивозрастного макияжа


Морщины будут более заметными на сухой коже лица, поэтому самым главным правилом является качественное увлажнение. Кожу можно очистить молочком и тонизировать травяным лосьоном.

Антивозрастной макияж предполагает сияющую изнутри кожу и румянец. Морщины, которые появляются между бровями или на лбу сразу же бросаются в глаза и косметикой их не получится скрыть — она еще больше их подчеркнет.

Чтобы не появлялись межбровные морщины, нужно меньше хмуриться, и использовать специальные филеры. Они помогут быстро заполнить морщину и сгладить рельеф. Такой филер поможет решить проблему появления поперечных заломов.

Перед нанесением макияжа нужно увлажнять кожу, но при этом не стоит использовать плотную тональную основу, а так же наносить много пудры.

Носогубные складки тоже сильно бросаются в глаза. Сложность заключается не только в появлении заломов, но еще и в нависании, поэтому придется работать с тенью. Для этого нужно купить консилер на тон светлее кожи, чтобы им можно было визуально «сделать» припухлость.


Избавиться от гусиных лапок поможет не только специальная косметика, но еще и правильный макияж глаз. В таком случае лучше всего сделать легкий смоки с затемненным уголком. Это позволит сделать взгляд более выразительным и отвлечь взгляд от морщин. При этом не стоит использовать слишком крупные блестки, потому что они еще больше подчеркнут структуру морщин в данной области.

Во время активной мимики у женщин очень часто появляются кисетные морщины. Справиться с ними помогут регулярные скрабы и увлажнения. Заполнить мелкие неровности поможет база под помаду на силиконовой основе. Она также позволит придать стойкости средствам для губ.

# Общество
По материалам: rsute

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