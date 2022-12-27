. Депутат Брыкин предложил признавать «перебежчиков» иноагентами

Необходимо инициировать принятие закона о признании покинувших Россию в период спецоперации граждан и продолжающих зарабатывать деньги в ней иностранными агентами. С таким предложением член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин («Единая Россия») выступил в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала ведения боевых действий на территории Украины в России «проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины». Некоторые из них, продолжил парламентарий, умудряются продолжать вести дела на территории РФ, вытягивая средства из отечественной экономики.

«Буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше? Как им совесть позволит жить спокойно в других странах, и есть ли вообще у них совесть? Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами!» — сообщил Брыкин.

Между тем, как писала ранее «Парламентская газета», спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 декабря сообщил о работе над отменой преференций для покинувших Россию и введением для них повышенной ставки налогообложения. Спикер рассказал, что некоторые, наоборот, выступают за дополнительные льготы для уехавших, чтобы это побудило их вернуться на родину, однако, по его мнению, это неправильно.