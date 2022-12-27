. Девушка даёт наглядные советы, как лучше всего позировать для фото, чтобы выглядеть на все сто

Считается, что получаться хорошо на фото дано не всем. Но это вовсе не так. Такие люди, как Катарина Леал Калдас, доказывают обратное, показывая на своём личном опыте, что всё решает ракурс и свет. Чаще всего неправильное расположение руки или наклон головы могут стать роковой ошибкой и испортить весь снимок. Чтобы в вашем фотоальбоме стало гораздо меньше неудачных кадров, блогер Катарина Леал Калдас решила поделиться советами, как стоит позировать для красивого фото, а как лучше не надо. Смотрим и запоминаем!

Правильная осанка многое меняет

Наклон головы в другую сторону, и удачное селфи у вас уже в кармане!

Магия ракурса

Едва заметное смещение положения туловища в бок может придать больше элегантности и подчеркнуть изгибы вашей талии.

Краткая инструкция того, как лучше всего обыгрывать сильный ветер на фото

Держим спинку ровно!

Правильная поза помогает подчеркнуть любую фигуру

Руки на фото тоже часто требуют какого-то движения, поэтому это будет отличным решением, если вы слегка их согнёте при позировании.

Как избежать прищуренного взгляда от солнца на фото

Немного поменять расположение руки, и идеальное фото готово

Застенчивость — помеха красивому снимку

Никаких смущений, больше уверенности в себе!

Рука на животе при позировании — верный путь к провальному снимку. Если вы хотите отвести внимание от живота, то это можно сделать слегка приподняв ножку в воздух. Тогда снимок получается воздушным, а все ваши комплексы завуалированными.

Маленький совет, как сделать хорошее селфи

Секреты отличного селфи: естественная улыбка, слегка приподнятые брови, которые маскируют усталость на лице, и расслабленные пальцы руки возле лица.

Фотогеничность — это не дар с рождения, а наработанный годами навык

«Неплохо, но можно сделать это фото ещё лучше»

Один шаг, но уже налицо кардинальные изменения

Лайфхак стильных фоточек

Поставить ногу на носочек — хорошее решение, чтобы сделать иллюзию высокого роста.

Позировать лёжа тоже надо уметь

Катарина Леал Калдас не просто наглядно показывает, как сделать так, чтобы за 3 секунды на фото вы стали голливудской звездой, но и дополняет посты подробным описанием некоторых действий, которые помогут добиться идеального снимка. Все её советы и примеры позирований собраны в отдельной книге блогера под названием «LIVRO DE POSES» .