. Девушка Дмитрия Хрусталева устроила аварию и сбежала
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Девушка Дмитрия Хрусталева устроила аварию и сбежала

Девушка Дмитрия Хрусталева устроила аварию и сбежала
Ведущий Дмитрий Хрусталев попал в скандальную историю. В Санкт-Петербурге вечером в понедельник произошла резонансная авария. На пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы Infiniti врезалась в автомобиль Fiat. За рулем находилась девушка. Очевидцы включили камеры смартфонов, после чего девушка уехала.  «Барышня и до этого инцидента вела себя неадекватно. Девушки начали снимать ее, потому что возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет. Она их поджимала, щемила. Только ее стали снимать, она в мою машину въехала и скрылась с места ДТП. Это было где-то в 18:15. Не сказать, что она была в нормальном состоянии», — объяснила владелица Fiat Анна.  Она обратилась в соответствующую службу и прождала наряд шесть часов. Петербурженка несколько раз звонила, спрашивала, когда на место прибудет наряд, но ей указали на большое количество вызовов. Анне пришлось уехать. «Она в бампер въехала. Я еще, честно говоря, не рассматривала. Будто царапины. Ничего серьезного, слава Богу», — заверила Анна. 
Оказалось, что Infiniti принадлежит не девушке, находившейся за рулем. Номер авто зарегистрирован на шоумена Дмитрия Хрусталева. Самого его в момент ДТП в машине не было, сообщает «Рен-ТВ». Сам Дмитрий проводит время в компании других людей. Рядом с телеведущим недавно снялась балерина Анастасия Волочкова. Артистка примерила нестандартный образ – на ней был костюм монахини. Хрусталев предстал в строгом бордово-черном костюме. Оба приняли эффектные позы. Анастасия оголила бедра, а Дмитрий поставил ногу на диван.  Комик женат на Марии Гончарук. Влюбленные сыграли свадьбу в 2019 году. Мария поддерживает мужа в сложные периоды. Так, в ноябре 2020 года Дмитрий оказался в реанимации в Ленобласти. Артист почувствовал себя плохо, его состояние оценивалось как тяжелое. Медики подключали Хрусталева к аппарату ИВЛ. Некоторые пользователи Сети заподозрили звезду в пиаре. Мария жестко ответила хейтерам. Она пожелала критикам человечности. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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