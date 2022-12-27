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Дима Билан решил отказаться от алкоголя

Дима Билан решил отказаться от алкоголяРоссийский певец Дима Билан решил отказаться от алкоголя

Российский певец Дима Билан рассказал, что решил отказаться от алкоголя. Об этом сообщает Пятый канал.

«Вы знаете, у меня страдают люди, которые рядом со мной находятся. К сожалению, на них большая часть какого-то негатива, какой досады выливается», — сказал исполнитель.

При этом он отметил, что с пониманием относится к пьющим людям, и не осуждает коллегу Григория Лепса, который устроил пьяную драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Билан считает, что нужно понять мотивы человека, а не критиковать его.

«Природу этого я понимаю. Вы знаете, в какой-то степени мне иногда даже бывает странно, когда человек не пьет или не выпивал ни разу. Если у него в жизни не было такого опыта, то он как бы не познал всю соль жизни», — заявил певец.

В прошлом году казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего на свадьбе в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.

Позднее Билан уточнил, что до своего выхода на сцену не спал трое суток и был очень уставшим. Как уточнил артист, его переживания были связаны с жизнью коллеги, певца и композитора Александра Градского

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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