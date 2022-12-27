. Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
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Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС

Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Ведущий Дмитрий Дибров высказался о Гузеевой. Лариса Гузеева в прошлом была настоящей роковой женщиной и сводила с ума не только поклонников, но и коллег по цеху. Не секрет, что в прошлом у актрисы случился яркий и бурный роман с Дмитрием Нагиевым, на тот момент еще начинавшим свою карьеру, а в минувшие выходные в нежных чувствах звезде Первого канала признался и Дмитрий Дибров. Произошло это на съемках новогоднего шоу, когда знаменитости встретились в гримерке. Телеведущий заявил, что всегда считал Гузееву неповторимой женщиной и втайне надеялся, что она согласится выйти за него замуж.
«Знаете, у меня всегда был с собой паспорт. А ну Гузеева возьмет и скажет: «Я вас люблю, молодой человек, пойдемте в ЗАГС. Но она не говорила этого никогда. А теперь зачем мне таскать с собой паспорт? Вот Гузеева, у нее все в порядке!», — сказал Дибров. Артистке польстили слова коллеги, и она заверила, что он остается ее «любовью навсегда», несмотря на то, что брачными узами они себя так и не связали. А еще Гузеева отметила невероятную эрудицию Диброва. «Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась», — пошутила телеведущая. Стоит отметить, что Дибров, хоть и не сумел покорить Гузееву, но на недостаток женского внимания никогда не жаловался. Он был женат четыре раза, а за своей нынешней супругой начал ухаживать, когда ей было всего 17 лет. Разница в возрасте ничуть не смутила журналиста, тем более что ему удалось построить с девушкой крепкую семью и завести троих сыновей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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