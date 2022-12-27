. Дмитрий Нагиев тяжело болен или вышел на пенсию?

Ведущий и актер Дмитрий Нагиев сделал пространное заявление. Шоумен стал затворником. Дмитрий Нагиев, можно сказать, пропал со всех радаров. Шоумен буквально стал затворником. С поклонниками в соцсетях общается крайне редко. За последние восемь месяцев, с апреля, телеведущий не появлялся в своем микроблоге, решив отойти в сторону от всего происходящего.В предновогоднюю неделю Нагиев записал свежий видеоролик для поклонников, заверив их в своей преданности. Также шоумен пожелал всем своим подписчикам счастья в Новом году. А фанаты обратили внимание на то, что в кадре Дмитрий Нагиев появился со щетиной и, как всегда, в модном луке — красной шапке, куртке, стильном рваном свитере и в имиджевых очках. «Как хочется просто пожить... и просто поработать! Жалко, время уходит безвозвратно... Я вас люблю! Будьте счастливы! С наступающим Новым годом», — отметил шоумен.