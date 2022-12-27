. Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью

Футболист Дмитрий Тарасов заговорил с дочкой о неприличном. Спортсмен счастлив в третьем браке. Модель Анастасия Костенко родила от него троих детей. Молодая мама поехала по делам, оставив дома отца с детьми. Дмитрий решил поиграть в «больничку» с 4-летней дочерью Миланой. Малышка пояснила, что нужно лечить горло. Девочка в роли врача стала «назначать» Тарасову лечение. Спортсмен решил добавить в рецепт один пункт. «А секс нужен?» — спросил он у Миланы. «Да», — ответила та. «Запиши, пожалуйста, я маме передам сегодня», — сказал Дмитрий. Он сообщил об этом Анастасии, пометив ее в соцсети. «Врач прописал», — заявил Тарасов. Видео вызвало громкий скандал в Сети. Молодые мамы принялись резко критиковать футболиста. Тот поспешил удалить видео. Однако его сохранил сайт Super.После этого бывший игрок московского «Локомотива» выложил еще один ролик. Дмитрий покаялся за свои слова. «Бывают неудачные шутки, исправимся», — пообещал он. Спортсмен пояснил, что смотрит с детьми мультфильм «Холодное сердце». Он попросил малышку выручить его. «Что, дочь, хочешь сказать?» — обратился Тарасов к Милане. «Папа неудачно пошутил», — сказала она. После этого в кадре появилась младшая дочь футболиста и модели, 2-летняя Ева. А затем Дмитрий перевел камеру на годовалого Алексея. Недавно Дмитрий Тарасов оправдался за скандал с Ольгой Бузовой. «Тупая идея. Моя жена Настя была в курсе», — заверил он.