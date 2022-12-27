. Дмитрия Рогозина вытащили с того света
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Дмитрия Рогозина вытащили с того света

Дмитрия Рогозина вытащили с того света
Экс-глава «Роскосмоса» был ранен в результате подлого нападения. Ночью 22 декабря стало известно об обстреле центра Донецка, где Дмитрий Рогозин находился с близкими и отмечал день рождения. Экс-глава «Роскосмоса» был ранен. Вскоре Рогозин вышел на связь и объявил, что угрозы его жизни нет. «Ранен в спину. Жить буду. Осколок (прошел — Прим. «З-ая.ру») в сантиметре от позвоночника», — отмечал он в беседе с RT. Ему требовалась операция по удалению осколка из позвоночника, которая была запланирована на понедельник, хотя ранее специалисты предполагали, что хирургическое вмешательство невозможно. Ради этого пациента перевезли в Москву. Сегодня помощник политика сообщил, что операция прошла успешно. Дмитрий Олегович идет на поправку. Напомним, в тот день из-за обстрелов погибли двое человек: помощник Рогозина и охранник председателя правительства ДНР Виталия Хоценко. Ранее бывший руководитель «Роскосмоса» делился подробностями трагедии. «Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», — писал в личном Telegram-канале он.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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