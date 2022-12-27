. «Дочь Анджелины Джоли взялась за старое» - ее засняли папарацци в образе мальчика
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«Дочь Анджелины Джоли взялась за старое» - ее засняли папарацци в образе мальчика

«Дочь Анджелины Джоли взялась за старое» - ее засняли папарацци в образе мальчика

Шестнадцатилетняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта уже неоднократно привлекала к себе внимание репортеров. Кто-то даже считает, что именно Шайло Нувель (так зовут дочку) - пользуется наибольшей популярностью среди прессы за свои неординарные поступки.


Как вы знаете, раньше Шайло частенько бывала на публике в своеобразном образе мальчишки. В какой-то момент она даже стала называть себя Джоном. Затем в какой-то момент, она решила стать более женственной, отрастила волосы и стала носить женскую одежду.

Но видимо снова что-то «перемкнуло» у подростка в голове. В сети появились свежие фото дочери Анджелины Джоли. И она снова выглядит как мальчик. Она одета в черный балахон, шорты, кеды и имеет короткую стрижку под ежик.

Вот собственно и фотографии, можете убедиться сами:


В сети уже посыпались недовольные коменты поклонников. Многие хотели видеть ее в женском образе. И теперь уже не знают, когда это случится вновь.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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