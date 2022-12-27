. Дочери Татьяны Навки поддержали ее на премьере нового шоу

Фигуристка Татьяна Навка презентовала новое шоу, в котором станцевала Шахерезаду. Надя Пескова и Саша Жулина побывали на премьере. Татьяна Навка давно завершила карьеру в спорте. В последнее время она зачастую снимается в телевизионных передачах, а порой ее можно увидеть на вечеринках. Однако Новый год для нее самая жаркая рабочая пора. Она снова создала красочное ледовое шоу, с которым будет выступать в декабре и январе. На днях состоялась премьера постановки «История любви Шахерезады». Примечательно, что Навка исполнила главную роль. С ней на льду выступили Петр Чернышев, а также другие известные фигуристы. Пришел поддержать жену Дмитрий Песков, который привел дочку Надежду. Малышка была в свитере и модных джинсах клеш. Не стала пропускать премьеру и старшая дочка чемпионки, Саша Жулина. Она тоже оделась в стиле кэжуал.Малышка была в свитере и модных джинсах клеш. Не стала пропускать премьеру и старшая дочка чемпионки, Саша Жулина. Она тоже оделась в стиле кэжуал. «Это было... сказочно, феерично, эффектно, чудесно и по-восточному волшебно!!! Квинтэссенция нашего опыта, энергии, волшебства, технических возможностей, актерского мастерства, фигурного катания, музыки плюс потрясающие декорации и нереальные костюмы! Мы превзошли сами себя», — написала Навка. Многие восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие также поразились тому, как повзрослели ее дочки.