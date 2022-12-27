. Дочка Филиппа Киркорова решила выбрать неожиданный жизненный путь

Дочь певца Филиппа Киркорова рассказала о будущей профессии. У 11-летней девочки уже есть довольно конкретная профессия на примете. Кем станет Алла-Виктория Киркорова, когда вырастет? «Принцессой шоу-бизнеса!» — ответите вы. Но у самой девочки несколько иные планы. Недавно 11-летняя дочь Филиппа Киркорова поучаствовала в съемках телепередачи «Вундеркинды» на канале «Пятница!», где ее спросили о будущей профессии.«Сначала я хотела стать архитектором, но потом передумала и поняла, что мне нужно стать дизайнером интерьеров», — ответила Алла-Виктория ведущему. Стоит добавить, что девочка с малых лет обитает в самых шикарных интерьерах и развивает свой вкус. Вот только сколько будет стоить заказать дизайн у дочери поп-короля? Кстати, денежный выигрыш, который наследница Киркорова получила на шоу, она передала на благотворительность.