. Фадеев заявил, что фактов завышения цен на военную экипировку почти нет

Фактов завышения цен на военную экипировку почти нет, а случаев задержки выплат мобилизованным все меньше и меньше. Об этом сообщил журналистам глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев.

Он отметил также, что некоторые вопросы к военной экипировке мобилизованных сохраняются.

«Что касается задержек выплат, их все меньше и меньше. Завышения цен [на экипировку военнослужащих в настоящее время] практически нет», — цитирует РИА «Новости» Фадеева.

Ранее депутаты Государственной Думы попросили Федеральную антимонопольную службу разобраться с ростом цен на товары для мобилизованных. Как отметил член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский, государство должно реагировать быстро и жестко в ситуациях, когда происходит кратное завышение цен на все товары, в которых нуждаются мобилизованные и добровольцы.